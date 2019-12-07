Çocuk üniversitesinde uygulamalı eğitim

BUGÜN NELER OLDU

küçük yaşta üniversite çatısı altında bilim insanları ile biraraya getirerek, çocukların yaşlarına ve düzeylerine göre oluşturulan farklı atölye çalışmaları ile öğrencilerin yaratıcı ve pratik düşünebilme kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi, teorik bilgileri pratiğe dönüştüren yeni eğitim atölyeleri ile devam ediyor. Kış Dönemi yedinci haftasında öğrenciler akademik becerilerin yanı sıra sanat, bilim ve sportif aktivitelerle birlikte, deneyerek, eğlenerek, öğrendikleri teorik bilgileri, pratiğe dönüştürerek, çözüm odaklı düşünme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan eğitim atölyelerinde uygulamalar yaptılar. Teori ve pratiğin bir arada sunulduğu eğitim atölyeleri kapsamında, Dünya ve Güneş Grubu öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi'nde farklı sportif aktiviteler yaptılar. Dünya grubu öğrencileri Mahnaz Tavakolian Far ile çocuk pilatesi yaparken, Güneş Grubu öğrencileri de yine Mahnaz Tavakolian Far ile TRX aktivitesi yaptılar.