Dedektifler iş başında

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Nizip ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 270 öğrenciye "Trafik Dedektifi" eğitimi verildi. Jandarma tarafından trafik dedektifi olarak yetiştirilen Nizip ilçesindeki 270 ilk ve ortaokul öğrencisi jandarma gerçekleştirilen gezi kapsamında öğretmenleri nezaretinde Gaziantep'e gelerek Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdi. Trafik dedektifi olarak yetiştirilen öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Timleri, olay yeri inceleme, komando ve motosiklet timlerinin araç, donanım ve faaliyetlerinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte jandarma bünyesinde görev alan Köpek Timleri tarafından bir gösteri de düzenlendi. Jandarma yetkilileri, öğrencilerin Nizip ilçesi sınırlarındaki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeyi ilk kez görmelerinden duydukları sevince tanık olduklarını belirterek, "Yarınımız olan çocuklarımızın iyi yetişmeleri ve bilinçli birer vatandaş olarak yetişmeleri amacıyla farklı eğitim çalışmaları düzenlediklerini kaydetti.