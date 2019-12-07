Engelleri tanımıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Dünya Engelliler Gününde "Engel Tanımıyoruz" adlı sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Doğru Hüzmeli, Dünya Engelliler Gününde amaçlarının toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmek ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi. MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya: "Ülkemizde 4 milyon civarında engelli bulunuyor. Bu insanları görmezden gelmemiz mümkün değildir. Devletin bu konuda özenli çalışmalar yapması önemli bir gelişmedir. Engelliler için yapılan hizmetin daha da artması, engelli bireylerin toplum içinde yer alması gerektiğine inanıyoruz. Üniversite olarak "Engelsiz Üniversite" olmak için projelerimizle gereken adımları atıyoruz. Engelli çocuklarımızın vazgeçilmez olduğunu, ülkelerin kalkınmasında onlara da büyük iş düştüğünü küçük yaşlarda anlatmak, aşılamak gerekiyor" dedi.