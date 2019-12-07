Geleceğin gazetecileri

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri gazetecilik mesleği ile ilgili okudukları bir hikâye kitabının ardından gazetecilik mesleğini merak ettiler ve bir gazeteciden mesleği dinlediler. En son okudukları gazetecilik mesleği ile ilgili bir hikaye kitabı öğrencilerde büyük bir merak uyandırınca mesleği yapan kişilerden gazeteciliği dinlemeye karar verdiler. Gazetecilik mesleği ile ilgili olarak sınıfa davet edilen Hayrettin Yenel geleceğin gazetecilerine mesleği anlattı. Sınıf öğretmeni Nursel Işık ve öğrencilerinin gazetecilik ve medya ile ilgili sorularını cevaplayan Yenel, sınıfta bir haber nasıl yapılır sorusunun cevabını yine öğrencilerin kendileri ile yaptığı uygulama ile onlara gösterdi.