Gökhan Gündoğdu’ya sporculardan ziyaret

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dana'da Fırtına Fight Club Kickboks
okulunun şampiyon
sporcuları ile antrenörleri
Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Gökhan Gündoğ-du
'yu ziyaret
edip milli forma hediye etti. Ziyarette Dünya ve Avrupa Şampiyonu Elif Aybike Benli, Avrupa 3'ncüsü Elif Özkan, Balkan 3'ncüsü Metiner Sıvacı
ile Yıldızlar Türkiye Şampiyonları Berke Erol, Eylem Çalık
, antrenörler Ahmet Alparslan Benli ile Lehize Hilal Benli
hazır bulundu.
Antrenör Benli
, sporcu dostu Gökhan Gündoğdu
'ya nezaket ziyaretinde bulunduklarını
belirterek, Gündoğdu
başarlardan
dolayı gurur duyduğunu söyledi.
YÜREKTEN KUTLUYORUM
Gökhan Gündoğdu ise "Öğrencileri ve antrenörleri yürekten kutluyorum. Büyük başarılara imza atmanız takdire şayan. Yanınızdayız"
diye konuştu.