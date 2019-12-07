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Gökhan Gündoğdu’ya sporculardan ziyaret

Fırtına Fight Club Kickboks’un şampiyon sporcuları ve antrenörleri Gündoğdu Holding Başkanına nezaket ziyaretinde bulundular

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Gökhan Gündoğdu’ya sporculardan ziyaret
Adana'da Fırtına Fight Club Kickboks okulunun şampiyon sporcuları ile antrenörleri Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğ-du'yu ziyaret edip milli forma hediye etti. Ziyarette Dünya ve Avrupa Şampiyonu Elif Aybike Benli, Avrupa 3'ncüsü Elif Özkan, Balkan 3'ncüsü Metiner Sıvacı ile Yıldızlar Türkiye Şampiyonları Berke Erol, Eylem Çalık, antrenörler Ahmet Alparslan Benli ile Lehize Hilal Benli hazır bulundu. Antrenör Benli, sporcu dostu Gökhan Gündoğdu'ya nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek, Gündoğdu başarlardan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

YÜREKTEN KUTLUYORUM
Gökhan Gündoğdu ise "Öğrencileri ve antrenörleri yürekten kutluyorum. Büyük başarılara imza atmanız takdire şayan. Yanınızdayız" diye konuştu.
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Gökhan Gündoğdu’ya sporculardan ziyaret
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