Gökhan Gündoğdu’ya sporculardan ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

dana'daokulunun şampiyonsporcuları ile antrenörleriGündoğdu Holding-Vakıf Yönetim KuruluBaşkanı'yu ziyaretedip milli forma hediye etti.ile, antrenörlerhazır bulundu.Antrenör, sporcu dostu'ya nezaket ziyaretinde bulunduklarınıbelirterek,başarlardandolayı gurur duyduğunu söyledi.YÜREKTEN KUTLUYORUMGökhan Gündoğdu ise "Öğrencileri ve antrenörleridiye konuştu.