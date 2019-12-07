Güngör: Verdiğimiz sözü yerine getirdik

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, seçim öncesi verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Güngör, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Meclis üyeleri ile birlikte Esenköy Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleri ile sohbet etti. Başkan Güngör seçim çalışmaları sırasında Göksun İlçesi Esenköy Mahallesini ziyaret ettiklerinde mahallenin yollarının asfaltla kaplama sözü verdikleri hatırlatarak: "Dün itibari ile sözümüzü yerine getirdik ve Esenköy mahallemizin yollarını sıcak asfaltla buluşturduk. Bundan dolayı çok mutluyuz. Esenköylü hemşerilerimiz yazın tozdan kışın çamurdan kurtulmuş oldular" dedi. Güngör göreve gelir gelmez il genelinde özellikle de köyden mahalleye dönen yerleşim alanlarında sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade ederek, "Kırsal kesimlerimizde yaptığımız tespitlerde yol, su ve kanalizasyon sorunlarının olduğunu tespit ettik. Yaptığımız planlama neticesinde aciliyet arz eden sorunlardan başlamak üzere bu yerleşim birimlerimize hizmetlerimizi götürmeye başladık" dedi.