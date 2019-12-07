BUGÜN NELER OLDU

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Dünya Engeller Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören ve tedaviye gelen engelliler için etkinlik düzenlendi. Hastanede gerçekleşen etkinlikte personel engelliler ile tek tek yakından ilgilendi. Engellilerin yakınları, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı hastane personeline teşekkür etti. Engellilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Hastalara önce karanfil dağıtıldı daha sonra hep birlikte üzerinde "Engelleri beraber aşalım" yazılı pasta kesildi. Başhekim Nilay Fevziye Medeni, "Hastanemiz açıldığı tarihten bugüne kadar bin 327'si engelli olmak üzere 3 bin 508 hastaya genel anestezi altında diş tedavisi yapıldı. Amacımız engelli hastalarımızın engellerinin sağlıklı ve mutlu gülüşlerine engel olmasını ortadan kaldırmaktır. Engelleri kaldıralım, birlik olalım hayata sağlıklı gülüşler bırakalım" dedi.