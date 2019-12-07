Hedef 24 puan

TFF 1. Lig
'de 14. hafta mücadelesinde yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor
taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmak istiyor. Tecrübeli teknik adam Uğur Tütüneker, 15 puanda olduklarını ligin ilk yarısında kalan 4 maça asılacaklarını ve hedefin 22-24 puan baremine ulaşmak olduğunu söyledi.
Tütüneker, "Erzurum galibiyetiyle çok farklı bir havaya bürünebiliriz"
dedi.
HAZIRLIKLAR ÇOK VERİMLİ GEÇTİ
Erzurumspor ile kritik bir maça çıkacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Çok verimli bir haftayı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Oyuncularımla sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Hedefi açıkladım. Bundan sonra hataya yer olmadığını belirttim"
diye konuştu.
İYİ BİR HAVA YAKALAYACAĞIZ
KALAN
4 maçlık seride toplayabilecekleri kadar puan almak istediklerini vurgulayan Tütüneker, "Bu takım her maçı kazanmaya aday. Her zaman söylüyorum, bu ligde hiçbir maç kolay değil. Erzurum maçı bizim için önemli bir fırsat. Kazanıp, iyi bir hava yakalayarak, yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.