Hedef 24 puan

BUGÜN NELER OLDU

'de 14. hafta mücadelesinde yarın sahasındaile karşı karşıya gelecek olantaraftarının desteğiyle üç puana ulaşmak istiyor.Tütüneker,dedi.Erzurumspor ile kritik bir maça çıkacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam,diye konuştu.4 maçlık seride toplayabilecekleri kadar puan almak istediklerini vurgulayan Tütüneker, "Bu takım her maçı kazanmaya aday. Her zaman söylüyorum, bu ligde hiçbir maç kolay değil. Erzurum maçı bizim için önemli bir fırsat. Kazanıp, iyi bir hava yakalayarak, yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.