Kocaispir: Doğalgaz Yüreğirlinin de hakkı

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Levent Mahallesi'nde doğalgaz verme törenine katıldı. Yüreğir'de doğalgazın yaygınlaşması için gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Levent Mahallemizde 2.400 konutumuz yılsonu itibarı ile doğalgazla buluşacak. Ucuz ve temiz bir yakıt olan doğalgazdan bütün Yüreğirli vatandaşların faydalanması için Aksa Çukurova Doğalgaz Anonim Şirketi işbirliğimiz sürüyor" dedi. Yüreğir Levent Mahallesinde, Aksa Çukurova Doğalgaz Anonim Şirketinin 2019 programı kapsamında bulunan ve yapımı tamamlanan sokaklar için gaz verme töreni düzenlendi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ev sahipliği yaptığı törene Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmet Yüksel, Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.