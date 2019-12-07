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Lider ’ın konuğu Bolu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 7.12.2019
Lider Hatay’ın konuğu Bolu
BUGÜN saat 14.00'da Antakya Atatürk stadı'nda oynayacakları Boluspor maçının hazırlıklarını tamamlayan lider Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ligde kolay maçın olmadığını söyledi.Toysal, "Bu haftaki rakibimiz Boluspor. Bizi çok ciddi bir maç bekliyor. Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde kolay maç olmaz. Bizim önceliğimiz bulunduğumuz konumu sağlamlaştırmak" dedi. Toysal, "İlk yarı bitene kadar liderliğimizi korumak istiyoruz. Boluspor ligde çıkış arayan iyi futbolculardan kurulu bir ekip. Taraftarın desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılacağımızı tahmin ediyorum. Alacağımız 3 puanla galibiyet serimizi sürdürmüş olacağız. Bu yüzden kendi sahamızda oynayacağımız her maç önemli" diye konuştu.
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Lider Hatay’ın konuğu Bolu
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