Nizip’te tefeci operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Nizip ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda tapu senedi, senet ve bir adet polis cihazı da ele geçirildi. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. 4 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pos cihazı, 11 adet tapu senedi, 12 adet senet, 1 adet banka dekontu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.