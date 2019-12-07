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Şahinbey Belediyesi yetenek avında

’in Şahinbey ilçesinde yapılan spor yatırımlarıyla birlikte bölgeden farklı branşlarda yeni yeteneklerin keşfedilmesi hedefleniyor

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ Güney
Giriş Tarihi: 7.12.2019
Şahinbey Belediyesi yetenek avında
SPOR yatırımlarıyla yeni sporcuların keşfedilmesi hedeflenen Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, lisanslı sporcu sayısı 15 bini geçti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, görevde bulundukları süre içerisinde sporu kent genelinde tabana yaymayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda çok önemli adımlar attıklarını anlatan Tahmazoğlu, "Sporu sadece tesis yapmak olarak görmüyoruz. Öyle ki hem amatör spor kulüplerine destek sağlıyoruz hem öğrencilerimizin spora yönlendirilmesini teşvik ediyoruz hem de yeni spor alanlarıyla gençlerimizin sporla ilgili olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.
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Şahinbey Belediyesi yetenek avında
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