Şahinbey Belediyesi yetenek avında

SPOR yatırımlarıyla yeni sporcuların keşfedilmesi hedeflenen Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, lisanslı sporcu sayısı 15 bini geçti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, görevde bulundukları süre içerisinde sporu kent genelinde tabana yaymayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda çok önemli adımlar attıklarını anlatan Tahmazoğlu, "Sporu sadece tesis yapmak olarak görmüyoruz. Öyle ki hem amatör spor kulüplerine destek sağlıyoruz hem öğrencilerimizin spora yönlendirilmesini teşvik ediyoruz hem de yeni spor alanlarıyla gençlerimizin sporla ilgili olmasını sağlamak istiyoruz"
dedi.