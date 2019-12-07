Şahin’den yatak limonu uyarısı

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Erdemli Ziraat Odası (EZO) Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, Türkiye'nin limon üretimi olan yüzde 65'lik bölümün tek başına Erdemli ilçesinde üretildiğini söyledi. Halk arasında kütdiken, lamas, molla mehmet (Aydın) olarak anılan limon çeşitlerinin hasadına başlanıldığını belirten Şahin, hasatla ilgili üreticileri uyarıcı açıklamalarda bulundu. Hasat edilmesinden, tüketilmesine kadar 10 aya yakın süren maceralı süreçte, çiftçilerin limon ağaçlarına çiçeklenme zamanında verilen ilaçtan tutun da en hassas gübreleme (Azot dengesi) ve tarihinin yatak limon için çok önemli olduğunu belirten Şahin, "Hassas kesim ekibi, tecrübeli ambalajcılarla beraber rutubet kontrol ederek paketleme işine başlanır. Her ne kadar bu önlemler yapılsa da, sandıkların depolanacağı yerlerde çok önemlidir" dedi.