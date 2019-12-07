Sorgun Barajı’nın yapımı devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı süren Sorgun Barajı'nın tamamlanmasıyla 60 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi. Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyunun temini ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılması için kente yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti. "Gölet ve Sulama (GÖL-SU) Projesi" kapsamında Sorgun Deresi üzerine inşa edilen Sorgun Barajı'nın yapımının devam ettiğini aktaran Aydın, "Sorgun Barajı, sulama ve enerji maksatlı olarak, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde planlandı. Barajın tamamlanmasıyla, 60 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak" ifadesini kullandı.