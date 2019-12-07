Tarsus’ta Engelliler Günü etkinlikleri

BUGÜN NELER OLDU

, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' sebebiyle engelli dernek temsilcileri ve rehabilitasyon merkezleri yönetici ve öğrencilerinin katılımı ile etkinlik düzenlendi. Tarsus Yarenlik alanındaki Halk Eğitim Merkezi önünde bir araya gelen engelliler birey ve ailelerinin etkinliğine Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Tarsus Jandarma Komutanı yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şube Başkanı Ali Çelik, Tarsus Görme Engelliler Şube Başkanı Fikri Topuz, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen'in yanı sıra bazı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Yarenlik alanında ellerinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğine farkındalık uyandıran dovizler ile yürüyen engelli bireylerin düzenlediği yürüyüş, Cumhuriyet Alanı'nda son buldu.