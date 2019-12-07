Varda’nın gündüzü ayrı gecesi ayrı olacak

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü'nün ışıklandırılması çalışmaları, hazırlanan projeyle yaklaşık bir ayda tamamlanacak. Bir asırdan fazla süredir kullanılan taştan ve çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki köprü için Adana Valiliğinin çalışmasıyla ışıklandırma projesi hayata geçiriliyor. Projeyle ışıklandırılacak Varda Köprüsü'nün, "gecenin zifiri karanlığından" kurtulacak, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin 24 saat gezebildiği uğrak noktalardan birisi haline gelmesi hedefleniyor. Köprünün aydınlatma çalışmalarının yaklaşık bir ayda tamamlanmasıyla, bölgede hem turizmin hareketlenmesi hem de Varda Köprüsü'nün bilinirliğinin arttırılması planlanıyor. Çeşitli dizi ve film setlerini de ağırlayan Varda Köprüsü'nü, gece karanlığından kurtulduğunda ziyaretçilerin bölgeyi günün her saati gezmesi amaçlanıyor. Vali Mahmut Demirtaş, Varda Köprüsü'nün hem tarihi hem de mimarisiyle bölgedeki en önemli yapılardan birisi olduğunu söyledi. Varda Köprüsü'nü turizme kazandırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Demirtaş, "Şu anda ihalesine çıktık. İnşallah en kısa zamanda çalışmaya başlayacağız ve buranın aydınlatmasını yapacağız. Varda Köprüsü'nün gece aydınlatmasıyla çok muhteşem olacağını düşünüyorum. İnşallah çalışmamıza yakında başlayacağız. İnsanlar Varda Köprüsü'ne hem gündüz hem gece gidebilecekler. Gecesi ayrı bir güzellik, gündüzü de ayrı bir güzellik olacak" dedi.