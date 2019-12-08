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20 sikke ele geçirildi

Giriş Tarihi: 8.12.2019
20 sikke ele geçirildi
Hatay'da 20 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ile dedektör ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kırıkhan- Hassa kara yolu Güzelce Mahallesi mevkinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 31 NEN 35 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K. (49) ve yanında bulunan A.R. (41) gözaltına alındı.
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20 sikke ele geçirildi
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