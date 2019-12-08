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Balık çiftlikleri riskli

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 8.12.2019
Balık çiftlikleri riskli
Anamur'da kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili ÇED olumlu raporuna karşı açılan davalar kapsamında denizde keşif yapılırken, çevreciler de basın açıklamasıyla balık çiftlikleri istemediklerini duyurdular. Anamur'un Çamlıpınaralanı, Demirören ve Anıtlı mahalleleri açıklarında kurulması planlanan 7 şirkete ait 12 balık üretim tesisi için bölgede keşif yapıldı. Keşif heyetini taşıyan teknenin Dragon Parkı karşısından Bozyazı'ya doğru geçişi sırasında sahilde toplanan kalabalık 'Balık Çiftliklerine Hayır' yazılı pankart açtı.
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Balık çiftlikleri riskli
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