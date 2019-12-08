Bor OSB’ye yeni yatırımcı

BUGÜN NELER OLDU

BorKarma Organize Sanayi Yönetim Kurulu, Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine önemli bir yatırım için arsa tahsisi gerçekleştirdi. Türkiye'de seramik üretiminin öncü isimlerinden ve sektörde önemli bir role sahip olan Akgüç Seramik A.Ş. İzmir Torbalı'daki tesisinden sonra ikinci büyük tesisini Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yapacak. OSB Yönetim Kurulunca firmaya yaklaşık 225.000 m2 arsa tahsisi yapıldı. Köklü geçmişe sahip olan Akgüç Seramik A.Ş. tahsis edilen arsa üzerinde yaklaşık 60.000 m2 kapalı alana sahip üretim tesisini 1 yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyor.