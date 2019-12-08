ÇIFTÇILER HARNUP fidanına ilgi gösterdi

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Erdemli Ziraat Odası ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü çiftçilere 5 bin adet harnup (haraç) fidanı dağıttı. Konu hakkında bilgi veren Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, çiftçilerimizin bahçelerinin atıl durumda olan boş yerlerine halk arasında keçiboynuzu ya da haraç olarak ta bilinen harnup fidanı dikilmesi yönünde Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan istişare sonunda 5 bin fidanın dağıtımı yapıldığını bildirdi. Arazi rakımı 500 metreye kadar olan yerlerde fidanların dikilebileceğini belirten Şahin, ''Her çiftçimize 5'er adet fidan dağıtımı yaptık. Fidan temininde bizlere yardımcı olan başta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, müdür yardımcısı Harun Boz ile İşletme Şefi Hacı Mustafa Aydoğmuş'a teşekkür ediyoruz'' dedi.