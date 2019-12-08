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Enerji tasarrufu programı yapıyorlar

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 8.12.2019
Enerji tasarrufu programı yapıyorlar
EMO Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Türkiye'de enerjide tasarruf ve yenilenebilir kaynaklar konusunda yerinde üretim ve yerinde tüketim ile tasarruf ve imar düzenlemelerinin enerjiye uygun yapılmasıyla önemli mesafeler kat edilebileceğini söyledi. Arıkan, tasarruf bilincini geliştirmek için bir program üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Arıkan, önceki günlerde "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganıyla Gaziantep'te düzenlenen Güneydoğu Enerji Forumu'yla enerji sorununu masaya yatırdıklarını anımsatarak, "Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik santrallerinin oranı yüzde 50'ye ulaşmıştır" dedi.
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Enerji tasarrufu programı yapıyorlar
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