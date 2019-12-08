Genel Başkan Kaan: Güçbirliği oluşturmalı

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BUGÜN NELER OLDU

Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Abdullah Bozatlı ve yönetim kurulu üyeleri İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na (İTSO) nezaket ziyaretinde bulundular. Bölge ve ülke ekonomisinin değerlendirildiği toplantıda, İskenderun'a değer katacak projelerin hayata geçirilmesi için el birliği ile hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a İskenderun ekonomisi ve bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, "Bölgemiz Demir-Çelik, Filtre, Nakliye, lojistik, Narenciye başta olmak üzere bir çok sektörde ülke ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Ancak Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar ve son yaşanan olaylar bölgemizi olumsuz yönde etkilemiştir" dedi.