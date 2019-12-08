Güngör’den Olgunlaşma Enstitüsü’ne Ziyaret

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KahramanmaraşBüyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eşi Leyla Güngör Hanımla birlikte Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör Enstitü Müdürü Mutlu Aslantürk'ten bilgiler aldı. Ziyarette Olgunlaşma Enstitüsü olarak yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Enstitü Müdürü Aslantürk: "Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak Milli Mücadele'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığımız koleksiyonumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve Eşi Leyla Güngör Hanımefendiye sunduk. "Her Ferdi Kahraman Maraş" isimli yıllık projemizin alt dallarından biri olan "Kırkyamada Kırk Maraş" projesi ile giyim ve mefruşat atölyemizde Kahramanmaraş'a dair güzellikleri kırkyama tekniğiyle kumaşlarla resmettik." diye konuştu.