Kazanmak istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmandaile karşılaşacak olanhazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör, lig maçlarının önemli olduğunu vurguladı.Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Rumen teknik adam,dedi.Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, "Eğer devre arasında iyi transferler yaparsak takımı daha yukarı çıkaracağım. 18 oyuncuyla her hafta 3 gün arayla maç oynamak zor. Bizim oyuncularımız eksik olduğu için biz bu değişiklikleri yapamıyoruz. Bu yüzden fazla baskı uyguluyoruz. Hedefimize ulaşmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.