Kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor
ile karşılaşacak olan Gaziantep FK
hazırlıklarını tamamladı. Saat 14.00'te başlayacak olan ve Ali Palabıyık'ın yöneteceği maça büyük önem veren kırmızı-siyahlı ekipte tüm hesaplar üç puan üzerine yapılıyor.
Teknik direktör Marius Sumudica
, lig maçlarının önemli olduğunu vurguladı.
KONYASPOR GÜÇLÜ BİR RAKİP
Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Rumen teknik adam, "Takımıma güveniyor. Konyaspor bu ligin güçlü takımlarından. Puan cetvelinde bizim hemen altımızda. Çıkış arayan bir rakip. Maçı kazanmak için bastıracaklar. Ancak gerçek futbolumuzu ortaya koyarsak Gaziantep'e mutlu döneriz diye düşünüyorum"
dedi.
İYİ TRANSFER YAPARSAK İŞLER DEĞİŞİR
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, "Eğer devre arasında iyi transferler yaparsak takımı daha yukarı çıkaracağım. 18 oyuncuyla her hafta 3 gün arayla maç oynamak zor. Bizim oyuncularımız eksik olduğu için biz bu değişiklikleri yapamıyoruz. Bu yüzden fazla baskı uyguluyoruz. Hedefimize ulaşmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.