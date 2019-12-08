Lamas limonu hasadı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü Coğrafik işaretli, tescilli Lamas limonu hasadına başlanıldı. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Orhan Sarı, Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin ile Erdemli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mesut Yıldız hasat yapılan limon bahçesindeki işçileri ziyaret ederek sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi dileğinde bulundular. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, limon rekoltesinin bu yıl yüzde 30-40 az olmasına rağmen fiyatın çok iyi olduğunu söyledi. Gazetecilere Lamas limonu hasadı ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, Lamas Limonunun şu anda dalında 2,50 kuruş ile 2,80 kuruş arasında alıcı bulduğunu söyledi. Şahin, "Mevcut fiyat üreticimizi sevindiriyor" dedi. Şahin, Lamas Limonuna tescil belgesi alınmasının bu ürünün hem Türkiye'de hem yurt dışında değerini artıracağına inandıklarını vurguladı.