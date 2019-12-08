Mersin’e sokulmak istenilen köpekler geri gönderildi

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Antalya'nınAlanya ilçesinden kamyona yüklenen ve Mersin'de muhtelif bölgelerde bırakılmak amacıyla yola çıkarılan 70 köpek, hem jandarma ekiplerinin hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çabaları ile geri gönderildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alanya'da barınaktan yüklenen köpek dolu araç, 5 Aralık günü saat 23.50 sıralarında gelen ihbar üzerine jandarma ekiplerince Aydıncık- Gülnar yolu Eskiyörük Mahallesi civarında durduruldu. Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 70 köpeğe rastlandı ve köpeklerin kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığından hayvanlar muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi.