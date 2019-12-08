Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Öğrenciler ‘satın alma sahiplen’ dedi

Öğrenciler ‘satın alma sahiplen’ dedi

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Öğrenciler ‘satın alma sahiplen’ dedi
Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan Hayvan Barınağını ziyaret ettiler. Hayvan barınağı yetkilileri öğrencilere barınakta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile sokak hayvanlarının sahiplenilmesi projesi ile ilgili de detaylı bilgiler aktardı. Öğrencilere hayvan sevgisinin aşılandığı ziyarette, öğrenciler barınaktaki köpeklerle vakit geçirme ve barınakta bulunan hayvanları sevme fırsatı buldu. Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenleri, çocuk gelişiminde temel bir rol oynayan hayvan sevgisinin, duygusal erişkinlikte olduğu kadar onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde de kritik bir yer tuttuğunu belirttiler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler ‘satın alma sahiplen’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN