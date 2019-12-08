Öğrenciler ‘satın alma sahiplen’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan Hayvan Barınağını ziyaret ettiler. Hayvan barınağı yetkilileri öğrencilere barınakta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile sokak hayvanlarının sahiplenilmesi projesi ile ilgili de detaylı bilgiler aktardı. Öğrencilere hayvan sevgisinin aşılandığı ziyarette, öğrenciler barınaktaki köpeklerle vakit geçirme ve barınakta bulunan hayvanları sevme fırsatı buldu. Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenleri, çocuk gelişiminde temel bir rol oynayan hayvan sevgisinin, duygusal erişkinlikte olduğu kadar onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde de kritik bir yer tuttuğunu belirttiler.