Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Öğrencilere sıfır atık eğitimi

Öğrencilere sıfır atık eğitimi

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 8.12.2019
Öğrencilere sıfır atık eğitimi
TEMA Vakfı Anamur Gönüllü Temsilcisi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle başlatılan Başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, 117 öğrenciye sıfır atık materyalleri dağıttı. Vakfın Anamur Sorumlusu Murat Kasapoğlu ve Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan tarafından gerçekleştirilen dağıtıma öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, ziyaret ettiği her okulda öğretmen ve örgencilere kendisinin de TEMA gönüllüsü olduğunu söyleyerek vakfın önemine dikkat çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilere sıfır atık eğitimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN