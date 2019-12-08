Öğrencilere sıfır atık eğitimi

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TEMAVakfı Anamur Gönüllü Temsilcisi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle başlatılan Başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, 117 öğrenciye sıfır atık materyalleri dağıttı. Vakfın Anamur Sorumlusu Murat Kasapoğlu ve Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan tarafından gerçekleştirilen dağıtıma öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, ziyaret ettiği her okulda öğretmen ve örgencilere kendisinin de TEMA gönüllüsü olduğunu söyleyerek vakfın önemine dikkat çekti.