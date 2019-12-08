Okul önünde ruhsatsız tabanca yakalandı

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BUGÜN NELER OLDU

Niİl Emniyet Müdürlüğün bağlı ekipler okul önlerinde uygulama yaparken şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen, okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu önleyici tedbirler kapsamında, okul önlerinde sürekli olarak yaptığı kontrollerde bir şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. Polis ekiplerinin sürekli olarak yaptığı kontroller 21 okul önünde gerçekleştirildi. Uygulamada, 164 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması da yapıldı.