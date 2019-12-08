Polis eşlerinden anlamlı kermes

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BUGÜN NELER OLDU

Niİl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis eşleri anlamlı bir kermes düzenledi. Polis teşkilatı mensuplarının üniversitede eğitim gören çocukları ile şehitlerin çocuklarına eğitim kaynağı oluşturmak amacıyla Polis Eşleri Derneği tarafından düzenlenen kermes açılışı gerçekleştirildi. Açılışı Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek ve Polis eşleri birlikte yaptı. Niğde Hüdavent Hatun Türbesi Salonu'ndaki kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Kermeste günlük ihtiyaçları karşılayacak birçok alternatif ürün sergileniyor ve satışları gerçekleştiriliyor.