Sokak köpekleri için dağları deldi

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Niğde'nin Çiftlik İlçe Belediye Başkanı Serkan Güzel, sokak köpekleri için ilçe yakınında bulunan dağlık alandaki kayalıkları oydurup sokak köpeklerine yuva yaptırdı.Çiftlik ilçesinde dolaşan köpeklerin özellikle soğuk kış günlerinde barınmaları için 17 yuva açtıran İlçe Belediye Başkanı Serkan Güzel hayvan severlerden de büyük takdir aldı. Başkan Serkan Güzel, ilçe sınırlarında bulunan dağlarda yaşayan sokak köpekleri için yuva yaptırdıklarını belirterek, "Sokak köpeklerinin soğuktan ve yağışlardan korunması için dağların eteklerini oydurarak yuva yaptıkl. İlçelerinde kış şartlarının çetin geçmesi nedeniyle sokak köpeklerinin üşümemesi için 17 yuva, 5 yemek ve su kabı yapıldı" dedi.