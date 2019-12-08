Yakın Doğu Üniversitesi’nin konuğu Ersin Tatar olacak

BUGÜN NELER OLDU

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğini yapacağı,başlıklı sempozyumun konuğu bir dönembaşkanlığı da yapmışolacak. KKTC Başbakanı ve Yenicami Ağdelen Kulübü eski başkanı'ın konuşmacı olarak katılacağıkonulu sempozyum, yarın Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirecek. Özeldeöğrenci ve öğretim elemanlarına, genelde ise ülkemizdeki tüm spor yöneticilerine yönelik gerçekleştirilecek bu etkinliğin moderatörlüğünügerçekleştirecek.