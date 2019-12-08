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’nin konuğu Ersin Tatar olacak

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Yakın Doğu Üniversitesi’nin konuğu Ersin Tatar olacak
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğini yapacağı, "Sporda Kulüp Yönetimi Yenicami AK Örneği" başlıklı sempozyumun konuğu bir dönem Yenicami Ağdelen Kulübü başkanlığı da yapmış Başbakan Ersin Tatar olacak. KKTC Başbakanı ve Yenicami Ağdelen Kulübü eski başkanı Ersin Tatar'ın konuşmacı olarak katılacağı "Sporda Kulüp Yönetimi Yenicami AK Örneği" konulu sempozyum, yarın Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirecek. Özelde Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarına, genelde ise ülkemizdeki tüm spor yöneticilerine yönelik gerçekleştirilecek bu etkinliğin moderatörlüğünü Gelibolu İlkokulu Müdürü ve Spor Gazetecisi Gökmen Bolkan gerçekleştirecek.
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Yakın Doğu Üniversitesi’nin konuğu Ersin Tatar olacak
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