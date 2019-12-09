Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 648 litre sahte içki ele geçirildi

648 litre ele geçirildi

Giriş Tarihi: 9.12.2019
648 litre sahte içki ele geçirildi
ADANA'DA imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 648 litre sahte içki bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekip, yapım aşamasında ve satışa hazır 648 litre sahte rakı ele geçirdi. Ekipler, şüpheli Ö.S'yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi. Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
648 litre sahte içki ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN