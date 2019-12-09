Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığınca aralarında yetimlerin de bulunduğu 250 çocuğa inovasyon eğitimi verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitimlerini tamamlayan çocuklara sertifika verilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, anne babaların çocuklarıyla ilgili hayalleri, umutları, çocukların ise geleceğe dair beklentisi olduğunu söyledi. Ülke kalkınmasının yerelde başladığını ve çocukları geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlamak gerektiğini anlatan Şahin, "Temel sağlam olursa geleceği çok iyi inşa ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bunu tabana yaymak, doğan her çocuğu, kabiliyeti ve kapasitesine yönelik bilgiyle donatmak gerekiyor. Biz çocuklarımıza büyük düşünün diyoruz. Hedeflerini büyük koymalı, bunun için çabalayacak ortam oluşturulmalı" dedi.

Şahin, "Bunun için de bu eğitimler çocuklara öz güvenle birlikte daha farklı bakış açıları getiriyor. Bilginin güç olduğu, elinde tutanın iktidar olduğu bir dünya düzeni var. Gaziantep, bu konuda çok özel bir şehir. Genç nüfusumuz var ve hedeflerimiz çok büyük" dedi. Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan da "Biz inanıyoruz ki inovasyon, çocuklarla anılacak, gelişecek. İnovasyon kültürünü yaymak çok önemli" dedi.