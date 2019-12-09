BUGÜN NELER OLDU

Erdemli İlçe Müftülüğü ve İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Gençlik Buluşmasında" gençler ile bir araya gelindi. Toplantıya İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay, Gençlik Koordinatörü Muhammet Devlet, TDV Erdemli Şubesi Mütevelli heyeti, Okul Müdürleri, öğrenciler ve din görevlileri katıldı. "Gençlik Buluşmasının amacının gençliğin sorunları nelerdir, bu sorunlara çözüm yolları neler olabilir diye gençlere sormayı düşündük" diye konuşan Müftüsü Dr. Erenay, "İslam dini, gençlerle yükselmiştir. Milletimizin ve bu ümmetin yetiştirdiği gençlerle İslam dini, inşallah bundan sonra da yükselmeye devam edecektir" dedi.