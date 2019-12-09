Kaplan eriyor

BUGÜN NELER OLDU

Dk. 75 KEMAL 1-0 FF 1. Lig'de Adanaspor ateşle oynamaya devam ediyor. Ligde tam 12 haftadır üç puana hasret kalan turuncu-beyazlı ekip büyük umutlarla çıktığı Altınordu karşısında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. 14 haftalık periyotta 7. mağlubiyetini alan Toros Kaplanı taraftarına büyük üzüntü yaşattı.Ege'deki maçta ilk yarı rakip ceza sahasında etkili olan konuk ekip ikinci 45 dakikada sahada adeta döküldü.Adanaspor'da 90. dakikada Ahmet Dereli kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Güney ekibi maçı 1-0 mağlubiyetle kapattı.