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Kaplan eriyor

’da yüzler bir türlü gülmüyor. ’de ’ya boyun eğen turuncu-beyazlılar düşme hattından bir türlü kurtulamıyor. Kaplan, haftayı puansız kapatarak ligde 17. sırada kaldı

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Kaplan eriyor
T Dk. 75 KEMAL 1-0 FF 1. Lig'de Adanaspor ateşle oynamaya devam ediyor. Ligde tam 12 haftadır üç puana hasret kalan turuncu-beyazlı ekip büyük umutlarla çıktığı Altınordu karşısında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. 14 haftalık periyotta 7. mağlubiyetini alan Toros Kaplanı taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

DERELİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Ege'deki maçta ilk yarı rakip ceza sahasında etkili olan konuk ekip ikinci 45 dakikada sahada adeta döküldü. Altınordu 75. dakikada Kemal'in penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Adanaspor'da 90. dakikada Ahmet Dereli kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Güney ekibi maçı 1-0 mağlubiyetle kapattı.
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Kaplan eriyor
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