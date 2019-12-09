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hastası Dalkılıç’ın kesilen suyu tekrar açıldı

Giriş Tarihi: 9.12.2019
KOAH hastası Dalkılıç’ın kesilen suyu tekrar açıldı
ADANA Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın faturasını ödeyemediği için evinin suyunun kesildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Durumdan haberdar olur olmaz harekete geçen ASKİ, kısa süre içerisinde şahsın suyunu kullanıma açtı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte abonenin evine ziyarete giden ASKİ ekipleri, KOAH hastalığı nedeniyle solunum cihazına bağlı yaşayan Kadriye Dalkılıç'a kurum bazında her türlü yardım ve destekte bulunulacağını belirttiler.
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KOAH hastası Dalkılıç’ın kesilen suyu tekrar açıldı
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