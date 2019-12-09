Melih Abi: Bu kış Seyhan’da bu manzaları sık sık göreceğiz herhalde

Seyhan'da bu tür yerlerden çok var! Ama başkanın işi gücü reklam... Çorba şovu yapıyor mesela... Yeşiloba Mahallesi 46271 sokak. Burası işyerlerinin olduğu bir alan. Yolu yok, yolu! Her taraf çamur içinde. Müşteri olarak buralara gidip alış veriş yapmazsınız. Aracınızın rengi değişir vallahi. Bu yollar ne zaman yapılır, nasıl yapılır bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Buralarda iş yapmaya çalışan esnafın tahammülü kalmadı. Hepsi burunlarından soluyor. Garibana dağıttığı çorbanın reklamını yapan Seyhan Belediye Başkanı buralara gidip vatandaşın sorunu dinlese, hatta yollarını yapsa ya... İnanın çorbadan daha çok prim yapar!





ÇOCUKLAR İÇİN BİR ORTODONTİK YOK

TARSUS'TA çok güzel bir diş hastanesi var. Özel çocuklar için bir ortodontik yok. Peri Öz, "Çocuklar için diş teli tedavisi ve ortodontik muayene önemli. Bu konuda büyüklerimizden çözüm bekliyoruz. Bu eksikliğin giderilmesi ile önemli bir eksikliğimiz giderilmiş olacak" diyor. Çocuklar diş yenileme yaşında sıkıntılı oluyorlar. Bunun için talep çok önemli. Umarım okurumuzun isteği yerine gelir.