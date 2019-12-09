SANKO’da ‘yöresel ürün günleri’ başladı

BUGÜN NELER OLDU

alışveriş merkezi SANKO Park, 25 ilden 33 firmanın ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı yöresel ürün günlerinin 8'incisine ev sahipliği yapıyor. Gaziantep'te ilk olarak 2017 yılında SANKO Park AVM'de düzenlenen yöresel ürün günleri tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor. 6 Aralık'ta açılan "Yöresel Ürün Günleri" 15 Aralık Pazar gününe kadar SANKO Park ana etkinlik alanında her gün saat 10.00- 22.00 saatleri arasında gezilebilecek. SANKO Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, 8'incisi düzenlenen yöresel ürün günlerine Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen firmalar Sanko Park'ta ürünlerini Gazianteplilerle buluşturuyor" dedi. Yöresel ürün günlerinin vatandaşların doğal ürünlerle buluşmasının yanında, kültürel açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyükaksu, "Gazianteplilerin doğal ürünlerle buluşmasını önemsiyoruz" dedi