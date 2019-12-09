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’de Türk varlığı konuşuldu

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Suriye’de Türk varlığı konuşuldu
ÇUKUROVA Üniversitesi(ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erol oldu. Prof. Dr. Erol "Suriye'de Türk Varlığı" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya geldi. Suriye coğrafyasında ilk Türk izlerinin 877 yılında Tolunoğulları ile 935-969 yılları arasında İhşidîler zamanında görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Erol, Memluklar devrinin Suriye'ye en fazla Türk unsurunun yerleştiği dönem olduğunu söyledi. Prof. Dr. Erol, Moğol istilasından kaçan 40 bin Türkmen çadırının Memluklar tarafından Suriye'ye yerleştirildiğini belirtti. Prof. Dr. Erol Suriye'de Türk varlığının görüldüğü yerlerden bahsederek, Halep ve Rakka illeri ile Mumbuç, Bab, Carablus, Azez gibi ilçe ve köyleri içine alan Suriye'nin kuzey bölgesinde 250 civarında Türk köyü olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Erol, Halep civarında yaşayan Türkmenlerin Beydili, Elbeyli, Birelli, Barak ve dağınık oymaklar şeklinde gruplandığını kaydetti.
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Suriye’de Türk varlığı konuşuldu
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