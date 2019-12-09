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Zeynep ve Zehra sonsuzluğa uğurlandı

’deki yangında ölen iki kız kardeş Zeynep ve ’ün cenazeleri ’da gözyaşları arasında defnedildi

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Zeynep ve Zehra sonsuzluğa uğurlandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazeleri, memleketleri Hatay'da toprağa verildi. Antakya Mezarlık Kompleksi morgundan alınan Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz'ün (2) cenazeleri, öğle namazını müteakip aynı yerde kılınan cenaze namazının ardından Narlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan ve sinir krizi geçiren anne Kader ve baba Ahmet Açıkgöz'ü yakınları teskin etti. Açıkgöz ailesinin yaklaşık iki ay önce memleketleri Hatay'dan Kayseri'ye gittikleri öğrenildi. Kayseri'de Kader Açıkgöz (22), kızları Zeynep (3) ve Zehra'yı (2) evde bırakarak alışverişe gitmiş, evdeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen iki kız kardeş hayatını kaybetmiş, cenazeleri kara yoluyla Hatay'a getirilmişti.
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Zeynep ve Zehra sonsuzluğa uğurlandı
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