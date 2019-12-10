112 Acil çağrı hattı gereksiz aranmamalı

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sağlık kuruluşlarına nakil işlemlerinde 7 /24 görev başında hayati bir görev üstlenen 112 Acil Servis Hizmetleri'nin 25'inci yaşı bir haftaya yayılan ve toplumda farkındalık oluşturmaya yönelik çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ev sahipliğinde, kamu ve özel acil sağlık hizmetleri sunumunda görevli temsilciler ve paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen lansman toplantısının ardından etkinlikler, Adana'nın çeşitli bölgelerinde bilgilendirme ve farkındalık eğitimleriyle devam etti. 112 Acil Servis Hizmetleri'nin 25'inci yaşı kapanış toplantısı ise yine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, etkinliğe destek veren paydaş kurumların yöneticileri, acil servis ve hastane çalışanları katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin büyük öneme sahip olduğuna ve en önemli unsurlarından birinin de ambulans hizmetleri olduğuna dikkati çekti. Özer, "112 Acil çağrı hattıdır meşgul edilmemelidir" dedi.