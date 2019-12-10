2 bin plastik atıkla balık heykeli yaptı

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Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, Samandağ sahilinden topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü. Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları 2 ay boyunca toplayan Altınorak, atölyesinde çalışarak parçaları bir araya getirdi. Altınorak, atıklardan 3 metre eninde ve 2 metre uzunluğunda balık heykeli yaptı. Mervan Altınorak, gelecek nesillerin daha yaşanası bir dünyada yaşam sürmelerini dilediğini söyledi. Plastik atıkların çevreye büyük zararı olduğunu belirten Altınorak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek istediğini ifade etti.