Bitkiler dünya kongresi Bafra’da yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konseyi'nin (ICMAP) 1993'den bu yana her 5 yılda bir farklı bir kıtada gerçekleştirdiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (WOCMAP 2019), Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer'in Başkanlığında Bafra'da düzenlendi. Bafra Kaya Artemis Otel'de düzenlenen kongreye, 37 ülkeden 250 bilim insanı, 13 davetli, 83 sözlü ve 113 poster bildiri ile katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer kongrede çağrılı bildiriler sundular. Kongrede, Tıbbi ve aromatik bitkiler, bitkisel ilaçlar, bitkisel esanslar, doğal koku ve tat maddeleri, gıda takviyeleri, fitoterapi, aromaterapi, alternatif tedaviler, doğal tıp konularında son yıllarda gözlenen ticari, yönetsel ve bilimsel gelişmeler konusunda birbirinden ilginç bildiriler sunularak tartışıldı.