Büyükekşi: Doğru bir hareket değildi

BUGÜN NELER OLDU

Konyaspor gibi birrakipten deplasmandaalınan 1 puan sonderece önemli bizimaçımızdan. Bir kaç tanepozisyonu kalecimizkurtardı, onlar bir kaç tanegol kaçırdı. Bizim içinbir puan dünkü maçta sonderece kayda değerdi.Bunlar bizim açımızdan hiçdoğru hareketler değil, kendisiniuyaracağız zaten. Netice itibariylebizim bütün hedefimiz fairplay.Futbol Federasyonu ceza vermedenkendisini kadro dışı bıraktık.Bizim hedefimiz centilmenliğinön planda olması. Futbolunamacı her şey değil, önce Fair-Play. O yüzden de bu türlü hareketleridoğru bulmuyoruz.Mesela bizim taraftarlarımızıtaşıyan otobüs taşlanmış. Bizimarkadaşlar yazmışlar işte.Bunlar Konyaspor taraftarıolamaz. Bizim amacımızdostluk kardeşlik.Sporun bunu getirmesilazım. Bu türşeylere gerek yok,ortamı germeyegerek yok. Bizgençlere örnek olmakistiyoruz.Teknik direktöreceza verilebilir mi,onu bilmiyorum ama futbolcularavereceğiz.Öyle bir şey yok şu anda.Bazı oyuncularla birebirkarşı karşıya geldiğimizde herşey güzel ama sahaya çıkıncaçok agresif oluyor, tanıyamıyorsunuz.Bu Sumudica'da da varama şunun altını özellikle çiziyorum.Bunu kabul etmiyoruz.Hafta içinde onunla bu konuyugörüşeceğim.Hocamızın21 puanı vardı.Biz rde ilkyarı hedefimizilk onda olmak diyorduk.Şu anda 11.sıradayız. Hedefimizeyaklaştık diyebiliriz.