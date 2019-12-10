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Büyükekşi: Doğru bir hareket değildi

FK Başkanı, Konyaspor maçından sonra tribünlerle tartışmaya giren Sumudica için konuştu

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ Güney
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Büyükekşi: Doğru bir hareket değildi
Konya maçından alınan 1 puanı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Konyaspor gibi bir rakipten deplasmanda alınan 1 puan son derece önemli bizim açımızdan. Bir kaç tane pozisyonu kalecimiz kurtardı, onlar bir kaç tane gol kaçırdı. Bizim için bir puan dünkü maçta son derece kayda değerdi.
Teknik direktör Sumudica'nın karşlaşmadan sonraki davranışları bir anda maçın önüne geçti. Rumen hoca olayların odak noktası haline geldi. Yaptığı hareketten dolayı büyük tepki aldı.
Bunlar bizim açımızdan hiç doğru hareketler değil, kendisini uyaracağız zaten. Netice itibariyle bizim bütün hedefimiz fair play. Geçen kupa maçında da Diarra'nın belli bir şeyi oldu, biz de onu kadro dışı bıraktık. Futbol Federasyonu ceza vermeden kendisini kadro dışı bıraktık. Bizim hedefimiz centilmenliğin ön planda olması. Futbolun amacı her şey değil, önce Fair- Play. O yüzden de bu türlü hareketleri doğru bulmuyoruz. Mesela bizim taraftarlarımızı taşıyan otobüs taşlanmış. Bizim arkadaşlar yazmışlar işte. Bunlar Konyaspor taraftarı olamaz. Bizim amacımız dostluk kardeşlik. Sporun bunu getirmesi lazım. Bu tür şeylere gerek yok, ortamı germeye gerek yok. Biz gençlere örnek olmak istiyoruz.
Sumudica'yı uyaracağız, gerekli cezayı da vereceğiz mi diyorsunuz?
Teknik direktöre ceza verilebilir mi, onu bilmiyorum ama futbolculara vereceğiz.
Denizlispor maçından sonra kendi taraftarıyla da sözlü tartışmaya girmişti. Bunu bilinçli mi yapıyor acaba? Kafasında Gaziantep'ten ayrılma gibi bir fikir olabilir mi? Bu davranışlarıyla yönetimi zora sokuyor mu? Böyle bir düşünce oluştu mu sizin kafanızda?
Öyle bir şey yok şu anda. Bazı oyuncularla birebir karşı karşıya geldiğimizde her şey güzel ama sahaya çıkınca çok agresif oluyor, tanıyamıyorsunuz. Bu Sumudica'da da var ama şunun altını özellikle çiziyorum. Bunu kabul etmiyoruz. Hafta içinde onunla bu konuyu görüşeceğim.
Peki Gaziantep Futbol Kulübü bu hafta itibariyle ligde hedefine ulaştı diyebilir miyiz?
Hocamızın 21 puanı vardı. Biz rde ilk yarı hedefimiz ilk onda olmak diyorduk. Şu anda 11. sıradayız. Hedefimize yaklaştık diyebiliriz.

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Büyükekşi: Doğru bir hareket değildi
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