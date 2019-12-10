Büyükekşi: Doğru bir hareket değildi

Konya maçından alınan 1 puanı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Konyaspor gibi bir
rakipten deplasmanda
alınan 1 puan son
derece önemli bizim
açımızdan. Bir kaç tane
pozisyonu kalecimiz
kurtardı, onlar bir kaç tane
gol kaçırdı. Bizim için
bir puan dünkü maçta son
derece kayda değerdi.
Teknik direktör Sumudica'nın karşlaşmadan sonraki davranışları bir anda maçın önüne geçti. Rumen hoca olayların odak noktası haline geldi. Yaptığı hareketten dolayı büyük tepki aldı.
Bunlar bizim açımızdan hiç
doğru hareketler değil, kendisini
uyaracağız zaten. Netice itibariyle
bizim bütün hedefimiz fair
play. Geçen kupa maçında da Diarra'nın belli bir şeyi oldu, biz de onu kadro dışı bıraktık.
Futbol Federasyonu ceza vermeden
kendisini kadro dışı bıraktık.
Bizim hedefimiz centilmenliğin
ön planda olması. Futbolun
amacı her şey değil, önce Fair-
Play. O yüzden de bu türlü hareketleri
doğru bulmuyoruz.
Mesela bizim taraftarlarımızı
taşıyan otobüs taşlanmış. Bizim
arkadaşlar yazmışlar işte.
Bunlar Konyaspor taraftarı
olamaz. Bizim amacımız
dostluk kardeşlik.
Sporun bunu getirmesi
lazım. Bu tür
şeylere gerek yok,
ortamı germeye
gerek yok. Biz
gençlere örnek olmak
istiyoruz.
Sumudica'yı uyaracağız, gerekli cezayı da vereceğiz mi diyorsunuz?
Teknik direktöre
ceza verilebilir mi,
onu bilmiyorum ama futbolculara
vereceğiz.
Denizlispor maçından sonra kendi taraftarıyla da sözlü tartışmaya girmişti. Bunu bilinçli mi yapıyor acaba? Kafasında Gaziantep'ten ayrılma gibi bir fikir olabilir mi? Bu davranışlarıyla yönetimi zora sokuyor mu? Böyle bir düşünce oluştu mu sizin kafanızda?
Öyle bir şey yok şu anda.
Bazı oyuncularla birebir
karşı karşıya geldiğimizde her
şey güzel ama sahaya çıkınca
çok agresif oluyor, tanıyamıyorsunuz.
Bu Sumudica'da da var
ama şunun altını özellikle çiziyorum.
Bunu kabul etmiyoruz.
Hafta içinde onunla bu konuyu
görüşeceğim.
Peki Gaziantep Futbol Kulübü bu hafta itibariyle ligde hedefine ulaştı diyebilir miyiz?
Hocamızın
21 puanı vardı.
Biz rde ilk
yarı hedefimiz
ilk onda olmak diyorduk.
Şu anda 11.
sıradayız. Hedefimize
yaklaştık diyebiliriz.