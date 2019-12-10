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Çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı
GAZIANTEP'TE, çekici ile otomobil çalan 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalıntı araç ve motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında otomobillerin çekiciye yüklenerek çalındığı belirlendi. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin otomobil çaldığı çekicinin plakası belirlendi. Polislerin adreslerine de ulaşmasının ardından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çekici üzerinde çaldıkları yeni bir otomobil daha bulundu.
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Çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı
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