Engel olmayın

BUGÜN NELER OLDU

Meclis toplantısında kentteki kaldırımların engellilere uygun olmadığı yönünde konuşan Adana Büyükşehir ve Seyhan Belediye Meclis Üyesi CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş'un, kendi partisinin il binasının önündeki parti minibüsünün engelliler için yapılan hissedilebilir yüzey çizgilerini işgal etmesini görmezden geldi. Seyhan belediyesinde meclis toplantısında konuşan Mustafa Fidan Vursavuş, "Bundan 3-4 yıl önce iki tane görme engelli vatandaşımızı yanlarına gidip karşıdan karşıya geçirdim. Onların bastonlarını sağa sola savurup yolu bulmaya çalışırken takıldıkları engelleri ben de onlarla birlikte yaşadım. Bana kaldırmalardan şikayetçi olduklarını anlattılar" dedi. CHP'li meclis üyesi Vursavuş engelliler için bu sözleri söylerken, Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki CHP Adana İl Başkanlığı'nın önüne park eden 01 CHP 07 plakalı parti minibüsünün sürücüsü kaldırımdaki hissedilebilir yüzey çizgilerini işgal ederek büyük bir saygısızlık sergiledi. Vurdumduymaz bir şekilde park eden parti minibüsünün mağduru olan Kozan Beyazay Derneği Şube Başkanı ve görme engelli Ahmet Ünal, "Bastonumla dokunarak gittiğim sırada sargı çizgilerden çıktığımı fark ettim. Çevrede bulunan insanlar bana yardımcı oldu. Ben oradan caddeye çıkmış olsaydım belki de araçlar bana çarpacaktı. Resmen görme engelliler için tuzak kurmuşlar" dedi.