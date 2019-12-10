Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi’nin ilki yapıldı

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Çocukluk Eğitimi Zirvesinin ilki, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mersin'de gerçekleştirildi. Zirveye, birçok ilden okul öncesi öğretmeni katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 eğitim vizyonundaki erken çocukluk dönemi hedeflerine ulaşabilmek adına hazırlanan "Erken Çocukluktan Mutlu Geleceğe" projesini hayata geçirdi. Bu çerçevede, 1. Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi düzenlendi. Zirveye, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Bölümü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Öğretim Üyesi Dr. Ercan Mertoğlu konuşmacı olarak atıldı. Öğretmenlerin birbiriyle iletişimini güçlendirmek ve bilgi güncellemesi yapmak amacıyla okul öncesi öğretmenlerine yönelik 3 seminer ve 9 atölye çalışması düzenlendi.