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İçki imalathanesine operasyon düzenlendi

Giriş Tarihi: 10.12.2019
İçki imalathanesine operasyon düzenlendi
ADANA'DA imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde 170 şişe sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde sahte içki üretildiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekip, 170 şişe sahte rakı, bin boş şişe, bin 500 kapak, 40 bin sahte bandrol, 3 bin etiket ve 3 litre viski aroması ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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İçki imalathanesine operasyon düzenlendi
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