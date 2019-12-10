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İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 10.12.2019
İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi
ADANA'DA anahtarcı dükkanında çıkan yangında dumandan etkilenen işyeri sahibi Mahmut Yıldız, hastaneye kaldırıldı. Yangın, önceki gün 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir anahtarcı dükkanında çıktı. Bir apartmanın altında bulunan anahtarcı dükkanından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekibi, dükkanın kepengini açıp, içeriye girdiğinde bir kişiyi baygın şekilde yatarken buldu. Dükkandaki yangın, itfaiye erlerince büyümeden söndürülürken, işyeri sahibi olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen Mahmut Yıldız ise olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi
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